***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetleri " başlıklı 6ncı maddesi değişikliği hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 4.900.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviCASA, TREKRSS00014 4.900.000 49.000.000,000 1000,00000 CASA, TREKRSS00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 4.900.000 49.000.000,000 1000,00000İç Kaynakların Detayı :Özel Fonlar (TL) 48.981.280Diğer Kar Yedekleri (TL) 18.720Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CASA, TREKRSS00014 4.900.000 46.100.000,000 940,81632 1,00 CASA, TREKRSS00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 4.900.000 46.100.000,000 940,81632Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama 43.195.266 TL'lik kısım Oytun Pastırma tarafından şirkete sermaye avansı nitelikli nakit konulandan, geri kalan bakiye 5.804.734 TL ise Oytun Pastırma kefaleti ile karşılanacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021Ek AçıklamalarCASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş.YÖNETİM KURULU KARARITOPLANTI TARİHİ : 23/02/2021TOPLANTI NO : 2021/03TOPLANTIYA KATILANLAR : Oytun PASTIRMA, Mustafa Özcan AKKUTLU, Mine Berra DOĞANER, Fikret KARTALGÜNDEM : Esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetleri " başlıklı 6ncı maddesi değişikliği hakkında.KARARLAR:1- Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri " başlıklı 6ncı maddesinin değiştirilerek sermayenin 4.900.000 TL'den 100.000.000 TL 'ye çıkarılmasına,2- Sermaye artırımının 49.000.000 TL ‘sinin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artışı ile hissedarlara dağıtılmasına,3- Kalan 46.100.000 TL ‘nin hissedarlardan bedelli sermaye artırımı ile karşılanmasına,4- Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve gerekli izinlerin alınmasından sonra esas sözleşme tadil metninin toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,5- Esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetleri " başlıklı 6. Maddesinin ekli şekilde tadil edilmesinin kabul edilmesine,Yukarıdaki hususların kabulüne ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 SERMAYE TADİL TASLAĞI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912157BIST