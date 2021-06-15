***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.06.2021 17:16
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SERMAYE ARTIRIMI HUSUSUNDA T.C. TİCARET BAKANLIĞI İZNİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 4.900.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
CASA, TREKRSS00014 4.900.000 48.100.000,000 981,63265 CASA, TREKRSS00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 4.900.000 48.100.000,000 981,63265
İç Kaynakların Detayı :
Özel Fonlar (TL) 48.100.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CASA, TREKRSS00014 4.900.000 47.000.000,000 959,18367 1,00 CASA, TREKRSS00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 4.900.000 47.000.000,000 959,18367
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama 43.195.266 TL'lik kısım Oytun Pastırma tarafından şirkete sermaye avansı nitelikli nakit konulandan, geri kalan bakiye 6.704.734 TL ise Oytun Pastırma kefaleti ile karşılanacaktır.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
Ek Açıklamalar
T.C. TİCARET BAKANLIĞI 15.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064750484 sayılı kararı ile
Şirketimiz 4.900.000-TL'den ibaret bulunun sermayesinin 100.000.000-TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 07.06.2021 tarihli ve 6928 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Casa Emtia tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942434
BIST