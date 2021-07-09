***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SERMAYE ARTIRIMINA YÖNELİK GENEL KURUL SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 4.900.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviCASA, TREKRSS00014 4.900.000 48.100.000,000 981,63265 CASA, TREKRSS00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 4.900.000 48.100.000,000 981,63265İç Kaynakların Detayı :Özel Fonlar (TL) 48.100.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CASA, TREKRSS00014 4.900.000 47.000.000,000 959,18367 1,00 CASA, TREKRSS00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 4.900.000 47.000.000,000 959,18367Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama 43.195.266 TL'lik kısım Oytun Pastırma tarafından şirkete sermaye avansı nitelikli nakit konulandan, geri kalan bakiye 6.704.734 TL ise Oytun Pastırma kefaleti ile karşılanacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.06.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.07.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 24.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Genel Kuru 'nda Şirket sermayesinin 4.900.000-TL ‘den 48.100.000-TL ‘si iç kaynaklardan bedelsiz olarak ve 47.000.000 TL ‘sinin bedelli olmak üzere 100.000.000-TL ‘ye artırılması kararı ve ilgili Ana Sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 6ncı maddesinin tadil tasarısı, yapılan oylama sonucu katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Casa Emtia tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950016BIST