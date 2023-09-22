***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulumuz Şirket Sermayesinin Bedelsiz Olarak Artırılması Yönünde Karar Almıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 4.900.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 53.900.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviCASA, TREKRSS00014 4.900.000 49.000.000,000 1000,00000 CASA, TREKRSS00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 4.900.000 49.000.000,000 1000,00000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 47.715.798Geçmiş Yıl Karları (TL) 1.284.202Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket sermayesinin arttırılmasına teminen1-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi uyarınca 4.900.000,00 Türk Lirası olan ödenmiş sermayenin, 1.284.202,00 TL'lık tutarı Geçmiş Yıl Karlarından, 47.715.798,00 TL'lık tutarı da Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler'den karşılanmak suretiyle %1000 oranında bedelsiz olarak 49.000.000,00 Türk Lirası artırılarak 53.900.000,00 Türk Lirası'na çıkarılmasına,2. İç kaynaklardan artırılan 49.000.000,00 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 49.000.000,00 TL tutarının hamiline yazılı ve "borsada işlem gören" nitelikte ihracına, söz konu payların pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasınaKarar Vermiştir., Kamuoyuna Duyurulur..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196951BIST