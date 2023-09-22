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***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.09.2023 18:50
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine


***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulumuz Şirket Sermayesinin Bedelsiz Olarak Artırılması Yönünde Karar Almıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 4.900.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 53.900.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
CASA, TREKRSS00014 4.900.000 49.000.000,000 1000,00000 CASA, TREKRSS00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 4.900.000 49.000.000,000 1000,00000

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 47.715.798
Geçmiş Yıl Karları (TL) 1.284.202


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket sermayesinin arttırılmasına teminen
1-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi uyarınca 4.900.000,00 Türk Lirası olan ödenmiş sermayenin, 1.284.202,00 TL'lık tutarı Geçmiş Yıl Karlarından, 47.715.798,00 TL'lık tutarı da Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler'den karşılanmak suretiyle %1000 oranında bedelsiz olarak 49.000.000,00 Türk Lirası artırılarak 53.900.000,00 Türk Lirası'na çıkarılmasına,
2. İç kaynaklardan artırılan 49.000.000,00 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 49.000.000,00 TL tutarının hamiline yazılı ve "borsada işlem gören" nitelikte ihracına, söz konu payların pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına
Karar Vermiştir., Kamuoyuna Duyurulur..




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196951


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Tam 11.117 11.219 29,00  
Yarım 5.576 5.633 15,00  
Çeyrek 2.779 2.816 7,00  
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