***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararı çerçevesinde Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 4.900.000,00-TL 'den 48.000.000,00-TL'ye artırılması nedeniyle artırılan toplam 43.100.000,00-TL nin kullanımı için hazırlanan fon kullanım raporudur.Fon Kullanım Raporuna ilişkin yönetim kurulu kararı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876486BIST