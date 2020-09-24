***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.09.2020 15:46
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararı çerçevesinde Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 4.900.000,00-TL 'den 48.000.000,00-TL'ye artırılması nedeniyle artırılan toplam 43.100.000,00-TL nin kullanımı için hazırlanan fon kullanım raporudur.
Fon Kullanım Raporuna ilişkin yönetim kurulu kararı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876486
BIST
16:191.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 15,76
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:197,6350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0659
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:198,8958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0803
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:19456,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,41
|Açılış
|: 456,22
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:17
|BRYAT
|148,50
|60.724.233
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.240.529
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.895.791
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.255.298
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.183.642
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,97
|2.733.558.837
|% 5,93
|
|SISE
|6,82
|1.081.071.310
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,30
|863.086.826
|% 0,30
|
|AKBNK
|4,99
|766.247.271
|% 4,83
|
|YKBNK
|2,11
|619.869.108
|% 4,46
|
|GARAN
|6,97
|2.733.558.837
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,11
|619.869.108
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,30
|863.086.826
|% 0,30
|
|ADESE
|2,40
|454.726.676
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,58
|272.541.220
|% 2,60
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6287
|7,6336
|% -0,87
|
|Euro
|8,8877
|8,9074
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,7148
|9,7635
|% -0,62
|
|Frank
|8,2194
|8,2689
|% -1,04
|
|Riyal
|2,0308
|2,0409
|% -0,84
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-7,53
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,36
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,50
|
|Çeyrek
|733
|751
|-10,25
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-0,16
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:29XU100
Endeks 1, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 15, 633.00 milyon TL de
-
16:29ESCOM
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 203, 839 adet işlem
-
16:25PEGYO
Yüzde 6.96 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 205, 743 adet işlem
-
16:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAL, KOZAA
-
16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 65 artarak (% 1.55 ) 1, 025