***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
07.09.2021 17:29
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketmiz paylarının halka arzı sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu 'muz tarafından hazırlanan raporun ekte sunulmaktadır. Noter onaylı hali
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962310
BIST
13:341.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,12
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
13:348,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0935
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
8,4821
En Düşük
8,3350
13:349,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0960
|Açılış
|: 6,6072
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5332
|
10,0416
En Düşük
9,8734
13:34-
En Yüksek
|Değişim
|: -%
|| -
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:34
|YEOTK
|29,28
|9.849.938
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.561.444
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|938.964
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|96.441.481
|% 9,97
|
|AVHOL
|5,83
|8.635.263
|% 9,79
|
|AKYHO
|2,25
|11.738.592
|% -7,41
|
|ISBIR
|82,50
|1.649.194
|% -7,30
|
|KSTUR
|185,50
|139.791
|% -6,45
|
|CASA
|145,10
|296.062
|% -6,27
|
|BALAT
|9,30
|569.206
|% -6,25
|
|GARAN
|9,59
|958.039.986
|% -1,44
|
|THYAO
|12,60
|402.957.798
|% -0,40
|
|ORCAY
|13,87
|336.187.193
|% -4,15
|
|KRDMD
|7,34
|260.978.275
|% -1,48
|
|YKBNK
|2,55
|255.057.786
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,55
|255.057.786
|% -1,54
|
|GARAN
|9,59
|958.039.986
|% -1,44
|
|IHLAS
|0,61
|44.247.571
|% 3,39
|
|ODAS
|1,48
|103.198.880
|% -1,99
|
|EKGYO
|1,84
|81.868.557
|% -0,54
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,43
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,55
|
|Cumhuriyet
|3.238
|3.287
|35,00
|
|Tam
|3.218
|3.299
|30,32
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|14,67
|
|Çeyrek
|780
|798
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|72,40
|72,40
|0,71
|