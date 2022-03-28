***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.03.2022 18:11
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketmiz paylarının halka arzı sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu 'muz tarafından hazırlanan raporun Noter onaylı hali ekte sunulmaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013492
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,03
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
18:0516,2887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0062
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
18:05923,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -10,73
|Açılış
|: 923,17
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|37,04
|82.405.492
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.829.664
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|789.574
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.111.864
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.159.368
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.217.833
|% -9,90
|
|SANEL
|5,51
|4.670.578
|% -9,67
|
|KAPLM
|71,00
|46.347.078
|% -9,21
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|SASA
|60,55
|2.422.989.113
|% 0,92
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.760
|% 4,24
|
|KRDMD
|15,15
|1.317.675.852
|% -0,98
|
|EREGL
|32,70
|1.302.179.934
|% -1,51
|
|ODAS
|1,80
|924.763.996
|% 7,14
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.760
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,34
|588.996.577
|% 2,63
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,87
|513.795.859
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8233
|14,8297
|% -0,01
|
|Euro
|16,2689
|16,2887
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,3390
|19,4360
|% -0,78
|
|Frank
|15,7952
|15,8904
|% -0,49
|
|Riyal
|3,9392
|3,9590
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-21,08
|
|Altın Gr.
|923
|923
|-11,06
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,27
|
|B. Petrol
|109
|109
|-8,56
|
Seans Raporu
18:05
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