***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Çengelköy Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz / İSTANBULİnternet Adresi www.casaemtia.com.trElektronik Posta AdresiE-postayatirimciiliskileri@casaemtia.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksÇengelköy Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz / İSTANBUL +90 (216) 232 24 19 +90 (216) 232 24 20Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDilara Kartal Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.05.2019 +90 (216) 232 24 19 dilara.kartal@casaemtia.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 LİSANSI 903880Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu 1- Balık unu, balık yagı üretmek ve hayvansal yemler yapmak.2- Her çesit su ürününü degerlendirmek, bunlarla ilgili sınai tesisler kurmak.3-Her türlü yaglı tohumlardan gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yag üretmek ve fason isleme yaptırmak suretiyle ham yag ve rafine yag ürettirmek, gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yag almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek.4- Ulusal ve uluslararası sularda balık avlamak ve islemek amacıyla her türlü deniz tasıtı almak ve kiralamak5- Soguk hava deposu yapmak, her çesit gıda muhafazası ve gıda dondurması tesisleri yapmak ve isletmek.6- Her çesit yavru balık üretimi ve balık yetistiriciligi yapmak.7- Her çesit balıktan soklama, balık isleme, degerleme, fleto, füme ve paketleme yapmak.8-Üretilen mal ve degerlerin ülke içinde ve dısında pazarlamasını yapmak9-Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, bosaltma, depolama, dagıtım ve dolum tesislerini kurmak.10-Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. Boya ve türevlerini imal etmek, yurtiçi ve dısı toptan ve perakende ticaretini yapmak.11-Petrol ve petrol türevlerinin arama, açma, çıkarma, nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak ve tesislerini kurmak.12-Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili benzin istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımını yapmak, kiralamak, isletmek. Akaryakıt dagıtım kanalları kurmak, bayi olusturmak.13-Kara yolu ile yurt içi ve yurt dısı kimyasal madde, petrol tasımacılıgı yapmak.14-Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çesitlerinin kara yoluyla yurt içi ve yurt dısı nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek.15-Her türlü sıvılastırılmıs petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diger asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması.16-LPG satıs istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalısan araçların LPG'ye dönüsümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.17-Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.18-Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak19-Plastik kalıpların ve makinelerin toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.20-Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kasık, bardak, ayran ve yogurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve mesrubat kapları, sise, kapak ve benzeri plastik kapların, legen, kova, bidon gibi plastik mutfak esyalarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.21-Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar, dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatta kullanılan plastik esyaların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.22-Insaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, dograma, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs esyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.23-Her türlü plastik ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.24-Her türlü emtianın yurtiçi ve uluslararası alımı satımı dagıtımı ithalatı ve ihracatını ve transit ticaretini yapmak25-Her türlü madeni yag ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek harmanlamak, toptan ve perakende ticaretini yapmak.26-Yurtiçi ve yurt dısından her türlü petrol ve türevlerini temin etmek satmak, transit ticaretini yapmakBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844241BIST