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***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.04.2021 12:58



***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Dilara Kartal Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.05.2019 +90 (216) 232 24 19 dilara.kartal@casaemtia.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 915742




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924836


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 6,82 41.768.053 % 10,00  
MTRKS 37,26 193.044 % 9,98  
NTGAZ 15,03 12.654.854 % 9,95  
ATSYH 4,86 547.989 % 9,95  
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Riyal 2,1698 2,1807 % 0,17  
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Altın Ons 1.750 1.751 12,69  
Altın Gr. 459 459 3,49  
Cumhuriyet 3.036 3.082 8,00  
Tam 3.022 3.098 7,07  
Yarım 1.461 1.499 3,41  
Çeyrek 733 749 1,71  
Gümüş.Ons 25,40 25,43 0,27  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,07  
B. Petrol 62,84 62,84 -0,32  
Seans Raporu 14:23
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