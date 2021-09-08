***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2021 11:49
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Uğur Özkan Yönetim Kurulu Üyesi +90 (216) 232 24 19 finans@casaemtia.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962545
BIST
17:441.437
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -17,93
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.436
17:448,4690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1200
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
17:4410,0085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1164
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
17:44486,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,05
|Açılış
|: 486,71
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler17:44
|YEOTK
|29,28
|11.439.374
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|127.434.577
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|9.019.207
|% 9,99
|
|AVHOL
|5,84
|32.512.403
|% 9,98
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
|
|EGEPO
|6,42
|173.512.813
|% -9,83
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|ORCAY
|13,28
|439.898.208
|% -8,22
|
|GARAN
|9,45
|1.814.659.244
|% -2,88
|
|THYAO
|12,51
|743.641.373
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,55
|485.002.715
|% -1,54
|
|ORCAY
|13,28
|439.898.208
|% -8,22
|
|KRDMD
|7,30
|419.549.740
|% -2,01
|
|YKBNK
|2,55
|485.002.715
|% -1,54
|
|GARAN
|9,45
|1.814.659.244
|% -2,88
|
|IHLAS
|0,61
|61.228.592
|% 3,39
|
|ODAS
|1,47
|141.261.849
|% -2,65
|
|EKGYO
|1,82
|153.737.024
|% -1,62
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4662
|8,4690
|% 1,44
|
|Euro
|10,0027
|10,0085
|% 1,18
|
|Sterlin
|11,6007
|11,6589
|% 1,11
|
|Frank
|9,1420
|9,1971
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2516
|2,2629
|% 1,46
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-6,79
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,19
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,01
|
|B. Petrol
|72,17
|72,17
|0,48
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem
-
17:53INVEO
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 143 adet işlem
-
17:52ORCAY
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 13.19 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 736, 279 adet işlem