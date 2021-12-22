Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.12.2021 15:11
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA EGE YAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 12.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi LIDYA TECH TUR ARGE VE BİLİŞİM TEK. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.-GENEL MÜDÜRÜ Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır
OYTUN PASTIRMA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı KRC AKARYAKIT DAĞITIM DIŞ TİCARET A.Ş.-ORTAĞI & YÖNETİM KURULU BAŞKANI, STAR SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR DAĞIT. VE PAZ. A.Ş.-SAHİBİ & YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ATİLA PETROL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.-ŞİRKET MÜDÜRÜ & ORTAĞI Evet 0.01 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
MUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.03.2019 İcrada Görevli DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.-YÖETİM KURULU ÜYESİ, RPET AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-ŞİRKET MÜDÜRÜ & ORTAĞI, ARDIŞ ECZA DEPOSU TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.-ŞİRKET MÜDÜRÜ & ORTAĞI, HAVZA PETROL ÜRÜNLERİ VE PAZARLAMA TİC. A.Ş.-ŞİRKET MÜDÜRÜ & ORTAĞI, EVİN E-TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ.-ŞİRKET MÜDÜRÜ & SAHİBİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği.
MİNE BERRA DOĞANER 22.01.2021 - PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.-YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ, MEEAPPS YAZILIM ve INTERNET TEKNOLOJİLERİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ 0 - - Riskin Erken Saptanması Komisyonu Başkanlığı
UĞUR ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.07.2021 İcrada Görevli DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ, UĞUR ÖZKAN İŞLETMESİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ & SAHİBİ, SÖZINV DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ & SAHİBİ, EFEM MAKARON ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İTHALAT İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.-ŞİRKET MÜDÜRÜ & SAHİBİ, GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BOLU ENDÜSTRİYEL GAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ & ORTAĞI Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985463


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.804
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.833  
Önceki Kapanış :  1.804  
En Yüksek
1.896 En Düşük
1.784
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 33,64 33.711.418 % 691,53  
KRDMD 9,30 1.761.161.342 % 315,18  
ASUZU 29,50 61.649.232 % 294,39  
KRDMA 7,98 106.652.540 % 269,44  
SNGYO 4,20 59.619.374 % 252,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,0105 12,0141 % -1,44  
Euro 13,6162 13,7031 % -0,99  
Sterlin 16,3040 16,3857 % -1,61  
Frank 13,2632 13,3431 % -1,78  
Riyal 3,2507 3,2670 % -2,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 1,14  
Altın Gr. 709 710 -10,61  
Cumhuriyet 4.832 4.905 -408,00  
Tam 4.800 4.938 -420,42  
Yarım 2.320 2.389 -203,37  
Çeyrek 1.164 1.194 -101,68  
Gümüş.Ons 22,84 22,90 0,05  
Gümüş Gr. 8,84 8,86 -0,10  
B. Petrol 75,46 75,46 0,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru