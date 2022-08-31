***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.08.2022 00:40
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/08/2022
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU 'NUN KARAR TARİH : 30.08.2022 KARAR SAYISI : 2022-11 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) İşletmemizin 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait finansal tabloları ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-14.1 sayılı "sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği" uyarınca hazırlanmış söz konusu finansal tabloların, İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058972
BIST
10:183.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -27,47
|Açılış
|: 3.168
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|Önceki Kapanış
|: 3.171
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3.169
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,2050
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|Önceki Kapanış
|: 18,2230
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18,2271
En Düşük
18,1848
10:1818,2926
En Yüksek
|Değişim
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|: 18,2100
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|Önceki Kapanış
|: 18,2500
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18,3311
En Düşük
18,2201
10:18998,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
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|Açılış
|: 998,39
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|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
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1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SMRTG
|41,18
|73.848.646
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|KONTR
|47,28
|110.954.271
|% 8,63
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|YEOTK
|22,64
|29.203.835
|% 8,02
|
|MTRKS
|52,80
|897.230
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,86
|9.504.822
|% -5,42
|
|HALKB
|8,94
|841.685.030
|% 3,71
|
|VAKBN
|7,70
|639.138.775
|% 5,34
|
|THYAO
|72,20
|587.544.415
|% -1,23
|
|PETKM
|14,08
|395.832.764
|% -2,36
|
|EKGYO
|4,04
|369.076.532
|% 0,75
|
|HALKB
|8,94
|841.685.030
|% 3,71
|
|EKGYO
|4,04
|369.076.532
|% 0,75
|
|VAKBN
|7,70
|639.138.775
|% 5,34
|
|YKBNK
|7,05
|325.320.363
|% 0,14
|
|ZOREN
|3,02
|109.721.622
|% 3,07
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1982
|18,2070
|% 0,12
|
|Euro
|18,2690
|18,2926
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,0704
|21,1760
|% -0,04
|
|Frank
|18,5778
|18,6897
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8290
|4,8532
|% 0,09
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-4,72
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.710
|6.762
|-12,00
|
|Yarım
|3.269
|3.306
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|-0,71
|