***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.01.2021 ve 05.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile belirlenen Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde güncellenme ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda, yapılan görüşmeler sonucunda 1)Denetimden Sorumlu Komitenin iki kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Mine Berra DOĞANER ile Mustafa Ege YAZGAN'ın Denetimden Sorumlu Komitede görevlendirilmesine ve Mustafa Ege YAZGAN'ın bu Komitede "Başkan" olarak görev yapmasına, 2)Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Mine Berra DOĞANER ile Mustafa Ege YAZGAN'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özcan AKKUTLU'nun Riskin Erken Saptanması Komitesinde görevlendirilmesine ve Mine Berra DOĞANER'in bu Komitede "Başkan" olarak görev yapmasına, 3)Kurumsal Yönetim Komitesinin üç kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Mine Berra DOĞANER ile Mustafa Ege YAZGAN'ın ve Şirketimizde yatırımcı ilişkileri biriminin görevlerini yerine getiren Yönetim Kurulu Üyesi Uğur ÖZKAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesinde görevlendirilmesine ve Mine Berra DOĞANER'in bu Komitede "Başkan" olarak görev yapmasına, 4)Yönetim Kurulu yapılanmamız gereğince Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamadığından Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine, 5)Konuya ilişkin alınacak işbu karar ile birlikte, daha önce kamuya açıklanmayan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin özgeçmişlerinin ve bağımsızlık beyanlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Şirketimiz İnternet sayfasında (www.casaemtia.com.tr) kamuya duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Bağımsız üyelerimizin sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999026BIST