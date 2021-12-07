***CASA* *ERSU* *COSMO* *BAGFS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.12.2021 09:06
***CASA******ERSU******COSMO******BAGFS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAGFS, CASA, COSMO, ERSU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981335
BIST
12:121.948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 20,71
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
12:1213,6901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1075
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
12:1215,4432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1366
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
12:12782,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -6,68
|Açılış
|: 782,59
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler12:12
|PKENT
|5.418,50
|4.431.204
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.661.777
|% 9,99
|
|QNBFL
|108,70
|416.104
|% 9,96
|
|PCILT
|15,27
|3.583.029
|% 9,94
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|KLGYO
|2,30
|131.346.236
|% -6,12
|
|ACSEL
|21,44
|33.822.222
|% -5,38
|
|SISE
|13,82
|1.308.233.194
|% 3,60
|
|KRDMD
|9,59
|1.198.372.074
|% 3,12
|
|THYAO
|19,29
|1.000.772.609
|% 3,21
|
|GARAN
|11,79
|973.262.098
|% -0,42
|
|ASELS
|22,68
|771.675.156
|% 0,62
|
|ODAS
|1,67
|280.446.008
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,51
|523.623.080
|% -1,13
|
|KRDMD
|9,59
|1.198.372.074
|% 3,12
|
|TSKB
|1,63
|182.368.990
|% 0,00
|
|SISE
|13,82
|1.308.233.194
|% 3,60
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6871
|13,6901
|% -0,78
|
|Euro
|15,4216
|15,4432
|% -0,88
|
|Sterlin
|18,0766
|18,1673
|% -0,87
|
|Frank
|14,7301
|14,8189
|% -0,80
|
|Riyal
|3,6367
|3,6549
|% -0,81
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,63
|
|Altın Gr.
|783
|783
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|5.188
|5.267
|-35,00
|
|Tam
|5.160
|5.290
|-39,05
|
|Yarım
|2.494
|2.559
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|1,51
|
Seans Raporu
12:12
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12:25RNPOL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.97 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 821 adet işlem
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12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, VAKBN, ISCTR
-
12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, SISE, THYAO
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12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 1 artarak (% 1.12 ) 1, 724
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, RNPOL, BASCM, ORCAY, PCILT, PEKGY