***CASA* *FSDAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
08.08.2022 09:43
***CASA******FSDAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [CASA, FSDAT]
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Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/06/2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (29.08.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (02.09.2022 (dahil) tarihine kadar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052786
BIST
10:392.774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 23,43
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:3917,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0517
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:3918,3499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1086
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
10:391.026,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.026,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,32
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:37
|NETAS
|22,24
|33.361.495
|% 9,99
|
|SAFKR
|9,71
|16.250.343
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|9.594.332
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|20.013.561
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|2.379.834
|% 9,87
|
|ASUZU
|267,30
|9.997.555
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|137.605.921
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KZBGY
|41,18
|5.591.937
|% -7,17
|
|KRPLS
|6,95
|81.042.914
|% -6,59
|
|THYAO
|58,10
|1.198.821.268
|% -0,17
|
|EREGL
|28,32
|594.169.865
|% 2,68
|
|SASA
|51,60
|484.478.861
|% 3,61
|
|SISE
|23,76
|415.174.838
|% 1,54
|
|YKBNK
|5,20
|302.800.398
|% -0,76
|
|SKBNK
|2,39
|234.974.817
|% 8,14
|
|EKGYO
|3,46
|237.431.854
|% -1,14
|
|TSKB
|3,25
|212.042.039
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,20
|302.800.398
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,15
|194.725.813
|% 0,73
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9499
|17,9656
|% 0,30
|
|Euro
|18,3379
|18,3527
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,6865
|21,7952
|% 0,60
|
|Frank
|18,6538
|18,7662
|% 0,57
|
|Riyal
|4,7653
|4,7892
|% 0,27
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|3,15
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|3,96
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.872
|6.947
|-43,00
|
|Yarım
|3.348
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,13
|
|B. Petrol
|95,58
|95,58
|0,66
|
Seans Raporu
10:37
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10:52TKNSA
Yüzde 4.86 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 500 adet işlem
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Endeks 2, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 9, 309.00 milyon TL de
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10:49AKYHO
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 752, 404 adet işlem