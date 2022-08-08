***CASA* *FSDAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***CASA******FSDAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [CASA, FSDAT]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar30/06/2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (29.08.2022 (dahil) tarihine kadar).- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (02.09.2022 (dahil) tarihine kadar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052786BIST