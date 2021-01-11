***CASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.01.2021 09:05
***CASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Masum Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899394
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
0
En Düşük
0
18:057,4318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0586
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4970
En Düşük
7,3310
18:059,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0358
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,1297
En Düşük
8,9378
18:05442,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,39
|Açılış
|: 442,51
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
443,72
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMTS
|15,83
|104.021.335
|% 1,79
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|GUBRF
|71,05
|616.693.884
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|GUBRF
|71,05
|616.693.884
|% 0,00
|
|IPEKE
|13,57
|717.638.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 0,00
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4244
|7,4318
|% 0,79
|
|Euro
|9,0510
|9,0614
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0421
|10,0925
|% 0,72
|
|Frank
|8,3660
|8,4164
|% 0,85
|
|Riyal
|1,9814
|1,9913
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,99
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,15
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,18
|55,18
|-0,81
|