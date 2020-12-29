***CASA* *MERKO* *METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.12.2020 09:11
***CASA******MERKO******METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MERKO, CASA, METUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895305
BIST
12:021.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.441
12:027,4098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0284
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
12:029,0716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0230
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
12:02447,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,63
|Açılış
|: 447,22
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler12:00
|ARZUM
|24,86
|22.154.635
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.685.681
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.996.317
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.950.012
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,70
|6.651.511
|% -6,63
|
|BRYAT
|472,40
|124.575.047
|% -5,99
|
|BRKSN
|8,42
|2.008.511
|% -5,71
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|GUBRF
|73,90
|1.111.144.862
|% 4,97
|
|THYAO
|13,07
|871.423.198
|% 3,57
|
|SASA
|20,78
|586.769.412
|% 6,67
|
|KARTN
|105,10
|505.224.256
|% 1,64
|
|KARSN
|3,31
|463.431.410
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|463.431.410
|% 5,41
|
|GSDHO
|2,51
|289.808.956
|% 2,45
|
|SKBNK
|1,54
|160.042.355
|% -1,91
|
|THYAO
|13,07
|871.423.198
|% 3,57
|
|ODAS
|3,86
|235.692.097
|% 0,78
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4064
|7,4111
|% -0,36
|
|Euro
|9,0643
|9,0730
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,9787
|10,0287
|% 0,13
|
|Frank
|8,3280
|8,3781
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9687
|1,9786
|% -0,36
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,49
|
|Altın Gr.
|447
|448
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-24,00
|
|Tam
|2.947
|3.022
|-27,90
|
|Yarım
|1.424
|1.462
|-13,50
|
|Çeyrek
|714
|731
|-6,75
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|0,42
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:14MERKO
Yüzde 7.14 oranında artışla 8.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 887, 813 adet işlem
-
12:13GUBRF
Yüzde 5.04 oranında artışla 73.95 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 996, 284 adet işlem
-
12:11JANTS
Yüzde 4.75 oranında artışla 333.00 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 645 adet işlem
-
12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 25 artarak (% 0.33 ) 1, 295
-
12:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, BASCM, ARZUM, YAPRK, UMPAS, ORMA, BERA, SNKRN