***CATES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***CATES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [CATES]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarCATES ELEKTRIK, 07/12/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler ve BIST Elektrik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 165.200.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiCATES ELEKTRIK XUTUM 07/12/2023CATES ELEKTRIK XTUMY 07/12/2023CATES ELEKTRIK XYLDZ 07/12/2023CATES ELEKTRIK XHARZ 07/12/2023CATES ELEKTRIK XKTUM 07/12/2023CATES ELEKTRIK XUHIZ 07/12/2023CATES ELEKTRIK XELKT 07/12/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222610BIST