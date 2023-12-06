***CATES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
06.12.2023 11:08
***CATES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
CATES ELEKTRIK, 07/12/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler ve BIST Elektrik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 165.200.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
CATES ELEKTRIK XUTUM 07/12/2023
CATES ELEKTRIK XTUMY 07/12/2023
CATES ELEKTRIK XYLDZ 07/12/2023
CATES ELEKTRIK XHARZ 07/12/2023
CATES ELEKTRIK XKTUM 07/12/2023
CATES ELEKTRIK XUHIZ 07/12/2023
CATES ELEKTRIK XELKT 07/12/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222610
BIST