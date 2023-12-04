***CATES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
04.12.2023 19:02
***CATES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [CATES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/12/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
33.050.000
Baz Fiyat (TL)
57,15
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/12/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
30/11-01/12/2023
Açıklamalar
Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 165.200.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 33.050.000 TL nominal değerli Şirket payları 07/12/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 57,15 TL/pay baz fiyat, "CATES.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222125
BIST
'
18:058.087
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 60,97
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.108
18:0528,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0236
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
18:0531,3075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1531
|Açılış
|: 31,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,2461
18:051.881,52
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -42,59
|Açılış
|: 1.881,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.878,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|33,00
|137.614.917
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|103.397.395
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|44.741.926
|% 10,00
|
|LINK
|231,00
|56.285.296
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|94.843.878
|% 10,00
|
|SODSN
|88,20
|3.752.088
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.081.800.452
|% -10,00
|
|POLTK
|13.657,50
|144.471.083
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|344.434.678
|% -10,00
|
|SNPAM
|174,90
|16.339.706
|% -9,98
|
|THYAO
|262,00
|10.598.116.441
|% 0,48
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|SASA
|53,55
|3.673.797.912
|% 2,39
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|TUPRS
|154,10
|3.293.086.753
|% 0,52
|
|EKGYO
|7,49
|1.681.588.189
|% 1,90
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|ODAS
|11,29
|1.685.948.034
|% 4,44
|
|ZOREN
|5,01
|596.730.131
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9144
|28,9196
|% 0,08
|
|Euro
|31,2885
|31,3075
|% -0,49
|
|Sterlin
|36,3481
|36,5304
|% -0,73
|
|Frank
|32,9676
|33,1662
|% -0,42
|
|Riyal
|7,6856
|7,7241
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,48
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|920,12
|921,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,59
|978,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,28
|78,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,69
|2.024,99
|% 0,66
|