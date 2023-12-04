***CATES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***CATES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [CATES]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi04/12/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıÇates Elektrik Üretim A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)33.050.000Baz Fiyat (TL)57,15İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih07/12/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi30/11-01/12/2023AçıklamalarÇates Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 165.200.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 33.050.000 TL nominal değerli Şirket payları 07/12/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 57,15 TL/pay baz fiyat, "CATES.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222125BIST