***CATES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 10:05
***CATES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CATES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CATES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259486
BIST
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13:018.823
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -5,63
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:0132,3040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1769
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:0135,2517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1337
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:012.238,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,07
|Açılış
|: 2.238,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:01
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|SANEL
|28,98
|16.528.801
|% 9,94
|
|FONET
|28,08
|49.377.444
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.949.976
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|152.014.778
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.775.319
|% -9,94
|
|CATES
|60,35
|592.601.007
|% -8,91
|
|ALVES
|56,50
|1.846.504.893
|% -7,00
|
|PATEK
|157,80
|1.424.531.244
|% -3,31
|
|REEDR
|54,30
|1.350.415.273
|% -6,06
|
|OBAMS
|52,00
|1.306.524.883
|% -5,45
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.949.976
|% -9,98
|
|ALVES
|56,50
|1.846.504.893
|% -7,00
|
|ODAS
|9,54
|265.765.636
|% -1,14
|
|LMKDC
|34,40
|953.313.420
|% -3,04
|
|BEGYO
|6,48
|159.534.696
|% 2,05
|
|REEDR
|54,30
|1.350.415.273
|% -6,06
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2975
|32,3040
|% 0,55
|
|Euro
|35,2432
|35,2517
|% 0,38
|
|Sterlin
|41,9188
|42,1289
|% 0,80
|
|Frank
|37,2265
|37,4131
|% 0,73
|
|Riyal
|8,7821
|8,8261
|% 0,81
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,06
|25,09
|% 0,66
|
|Platin
|920,86
|922,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.068,09
|1.072,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,06
|86,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,86
|2.154,22
|% 0,66
|