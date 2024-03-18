***CATES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 10:56
***CATES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CATES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CATES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259532
BIST
'
13:018.823
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -5,63
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:0132,3040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1769
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:0135,2517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1337
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:012.238,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,07
|Açılış
|: 2.238,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler12:59
|AKENR
|6,60
|19.384.279
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|31.182.467
|% 9,99
|
|DOBUR
|215,70
|74.820.809
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|10.047.182
|% 9,96
|
|ERSU
|23,42
|14.150.879
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.193.605
|% -10,00
|
|CMENT
|576,50
|10.358.992
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.613.687
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|151.020.199
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.689.631
|% -9,94
|
|DOAS
|322,75
|3.083.791.823
|% 7,76
|
|TUPRS
|167,30
|2.798.454.866
|% 2,64
|
|THYAO
|270,00
|2.346.667.528
|% -0,09
|
|KCHOL
|173,70
|1.912.448.861
|% -2,80
|
|ALVES
|56,55
|1.831.402.336
|% -6,91
|
|ZOREN
|5,33
|951.007.674
|% 3,90
|
|ISCTR
|10,44
|1.027.739.812
|% 1,95
|
|EKGYO
|10,69
|742.995.893
|% -0,83
|
|YKBNK
|22,34
|1.251.455.675
|% 1,36
|
|TSPOR
|1,56
|70.871.777
|% -3,11
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2980
|32,3053
|% 0,55
|
|Euro
|35,2327
|35,2428
|% 0,36
|
|Sterlin
|41,9270
|42,1372
|% 0,82
|
|Frank
|37,2433
|37,4300
|% 0,77
|
|Riyal
|8,7822
|8,8262
|% 0,81
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,08
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|919,24
|921,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,70
|1.070,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,17
|86,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,90
|2.156,24
|% 0,66
|