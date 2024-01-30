***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme









***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarSon değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 26/01/2024 30/01/2024 11011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243821BIST