***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
30.01.2024 18:17
***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 26/01/2024 30/01/2024 11011
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243821
BIST
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18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,60
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0096
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,1864
18:0532,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0350
|Açılış
|: 32,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
18:051.982,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.982,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3503
|30,3554
|% 0,03
|
|Euro
|32,9375
|32,9496
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,2873
|38,4793
|% -0,43
|
|Frank
|34,9895
|35,2003
|% -0,27
|
|Riyal
|8,0712
|8,1117
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|919,88
|920,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,20
|973,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,05
|82,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,19
|2.031,50
|% 0,66
|