***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi 2. ve 4. Fıkrası gereğince, Hüseyin Konur 08.01.2024 tarihi itibariyle Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görevine başlayacaktır. Hüseyin Konur (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - 918655) ilgili Tebliğ gereğince, şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinde de üye olarak görev alacaktır. Hüseyin Konur'un iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir Telefon : 0 372 264 30 50 E-mail : yatirimciiliskileri@cates.com.tr investorrelations@cates.com.tr Kamuoyunun bilgisine sunarız İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234933BIST