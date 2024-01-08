***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2024 19:38
***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi 2. ve 4. Fıkrası gereğince, Hüseyin Konur 08.01.2024 tarihi itibariyle Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görevine başlayacaktır. Hüseyin Konur (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - 918655) ilgili Tebliğ gereğince, şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinde de üye olarak görev alacaktır. Hüseyin Konur'un iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir Telefon : 0 372 264 30 50 E-mail : yatirimciiliskileri@cates.com.tr investorrelations@cates.com.tr Kamuoyunun bilgisine sunarız İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234933
BIST
'
18:057.819
En Düşük
|Değişim
|: 2,49%
|| 190,16
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.825
18:0529,9058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0655
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9094
En Düşük
29,7653
18:0532,7904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1103
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
18:051.951,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -10,00
|Açılış
|: 1.951,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|203,50
|816.049.075
|% 10,00
|
|CATES
|47,62
|619.059.689
|% 9,98
|
|SURGY
|34,38
|410.848.737
|% 9,98
|
|SUMAS
|212,60
|2.260.916
|% 9,98
|
|KUYAS
|57,25
|175.169.898
|% -6,91
|
|EMNIS
|88,10
|736.165
|% -6,03
|
|UMPAS
|7,83
|1.278.091
|% -5,66
|
|GARFA
|86,60
|121.416.660
|% -5,61
|
|BINHO
|302,00
|651.375.219
|% -5,03
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|THYAO
|242,60
|6.354.251.281
|% 1,42
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|TUPRS
|140,00
|5.168.533.749
|% -2,64
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 3,93
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,54
|625.016.734
|% 7,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8867
|29,9058
|% 0,22
|
|Euro
|32,7499
|32,7904
|% 0,34
|
|Sterlin
|38,0243
|38,2150
|% 0,47
|
|Frank
|35,1534
|35,3652
|% 0,57
|
|Riyal
|7,9479
|7,9878
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,09
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|946,70
|949,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,28
|1.004,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,30
|76,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,53
|2.028,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
-
17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
-
17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem