***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapan sayın Mehmet Özülkü, 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Sayın Mehmet Özülkü'ye Şirketimiz için bugüne kadar yaptığı değerli çalışmalardan dolayı teşekkür eder, iş hayatında başarılarının artarak sürmesini dileriz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265223BIST