Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2024 18:19
***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Yusuf GÜNGÖR Yatırımcı İlişkileri Müdürü 27.10.2021 0 372 264 30 50 yatirimciiliskileri@cates.com.tr
Hüseyin KONUR Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi & Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 08.01.2024 0 372 264 30 50 yatirimciiliskileri@cates.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı No1: 918655 No2:929781

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAMDİ ALP Genel Müdür Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Yatağan Termik Enerji A.Ş., (ii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., (iii) Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen), (ii) Aydem Yapı Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen), Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Inoven Enerji Mühendislik ve Tic. A.Ş., (iv) İmpera Enerji ve Mühendislik A.Ş.
RIDVAN EDİP AKDENİZ Santral Direktörü Mühendis Santral Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Kızılağaç Yeşilyayla Yapı Konut Kooperatifi
HASAN AKPINAR Hazine ve Finans Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Aydem Holding A.Ş. - Aydem Enerji Hazine ve Finansman Grup Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265226


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.158
Değişim :  0,17% |  15,14
Açılış :  9.234  
Önceki Kapanış :  9.142  
En Düşük
8.962 En Yüksek
9.259
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 13,97 1.009.256.399 % 10,00  
SELVA 17,05 57.048.722 % 10,00  
ISATR 1.896.897,50 1.896.898 % 10,00  
ERSU 47,40 71.732.529 % 9,98  
EUKYO 28,44 17.442.713 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,0599 32,0711 % -1,01  
Euro 34,4371 34,6777 % -1,03  
Sterlin 40,3581 40,5604 % -2,67  
Frank 35,5561 35,7343 % -2,37  
Riyal 8,5772 8,6202 % -2,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,98 25,00 % 0,66  
Platin 902,02 903,28 % 0,66  
Paladyum 997,32 999,58 % 0,66  
Brent Pet. 87,82 87,82 % 0,66  
Altın Ons 2.238,62 2.238,84 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru