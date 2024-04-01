***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMehmet Yusuf GÜNGÖR Yatırımcı İlişkileri Müdürü 27.10.2021 0 372 264 30 50 yatirimciiliskileri@cates.com.trHüseyin KONUR Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi & Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 08.01.2024 0 372 264 30 50 yatirimciiliskileri@cates.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı No1: 918655 No2:929781Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAMDİ ALP Genel Müdür Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Yatağan Termik Enerji A.Ş., (ii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., (iii) Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen), (ii) Aydem Yapı Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen), Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Inoven Enerji Mühendislik ve Tic. A.Ş., (iv) İmpera Enerji ve Mühendislik A.Ş.RIDVAN EDİP AKDENİZ Santral Direktörü Mühendis Santral Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Kızılağaç Yeşilyayla Yapı Konut KooperatifiHASAN AKPINAR Hazine ve Finans Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Aydem Holding A.Ş. - Aydem Enerji Hazine ve Finansman Grup Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265226BIST