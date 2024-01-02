Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

02.01.2024 09:43
***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılında 2.033 GWh brüt üretim gerçekleştirerek son 16 yılının en yüksek elektrik üretim rekorunu kırmıştır.   Şirketimiz ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) arasında 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 dönemini kapsayacak şekilde yıllık minimum 500 bin ton kömür tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.   Kamuoyunun bilgisine sunarız İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231073


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:427.593
Değişim :  1,64% |  122,49
Açılış :  7.542  
Önceki Kapanış :  7.470  
En Düşük
7.542 En Yüksek
7.596
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUYAS 58,90 37.094.764 % 9,99  
FLAP 12,01 44.627.897 % 9,98  
VKING 26,94 2.046.105 % 9,96  
AVGYO 9,44 4.030.385 % 9,90  
ORMA 142,00 686.428 % 9,23  
daha fazla
10:40 Alış Satış %  
Dolar 29,6981 29,7064 % 0,65  
Euro 32,7608 32,7770 % 0,24  
Sterlin 37,7187 37,9078 % 0,77  
Frank 35,0173 35,2283 % 0,14  
Riyal 7,8944 7,9340 % 0,60  
daha fazla
10:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,05 24,09 % 0,66  
Platin 989,58 990,99 % 0,66  
Paladyum 1.098,66 1.105,61 % 0,66  
Brent Pet. 78,34 78,34 % 0,66  
Altın Ons 2.075,18 2.075,50 % 0,66  
Seans Raporu 10:40
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru