***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih28/12/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz 2023 yılında 2.033 GWh brüt üretim gerçekleştirerek son 16 yılının en yüksek elektrik üretim rekorunu kırmıştır. Şirketimiz ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) arasında 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 dönemini kapsayacak şekilde yıllık minimum 500 bin ton kömür tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231073BIST