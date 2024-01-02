***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.01.2024 09:43
***CATES*** ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
Şirketimiz 2023 yılında 2.033 GWh brüt üretim gerçekleştirerek son 16 yılının en yüksek elektrik üretim rekorunu kırmıştır. Şirketimiz ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) arasında 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 dönemini kapsayacak şekilde yıllık minimum 500 bin ton kömür tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231073
BIST