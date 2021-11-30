***CCOLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 10:16
***CCOLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CCOLA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CCOLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980211
BIST
13:071.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:0712,9780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1617
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,0213
En Düşük
12,6998
13:0714,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,2833
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,7995
En Düşük
14,2915
13:07750,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 15,59
|Açılış
|: 750,59
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
752,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:07
|SONME
|31,02
|2.753.267
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|78.822.492
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|11.802.312
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|12.430.849
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|13.532.589
|% -9,93
|
|FENER
|31,72
|106.933.283
|% -7,90
|
|KOZAL
|129,40
|1.454.063.790
|% 7,30
|
|ASELS
|22,38
|1.442.396.269
|% -1,58
|
|GARAN
|11,52
|1.120.159.085
|% 1,05
|
|SASA
|42,82
|983.320.463
|% -0,33
|
|THYAO
|17,03
|740.933.397
|% -1,67
|
|YKBNK
|3,21
|474.081.508
|% 1,26
|
|AKBNK
|6,58
|638.207.772
|% -0,30
|
|GARAN
|11,52
|1.120.159.085
|% 1,05
|
|TSKB
|1,50
|143.181.272
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,27
|207.952.329
|% 0,44
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9624
|12,9780
|% 1,26
|
|Euro
|14,7253
|14,7522
|% 1,96
|
|Sterlin
|17,3073
|17,3941
|% 1,83
|
|Frank
|14,0889
|14,1738
|% 1,96
|
|Riyal
|3,4511
|3,4684
|% 1,34
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|13,00
|
|Altın Gr.
|751
|752
|16,54
|
|Cumhuriyet
|4.953
|5.028
|123,00
|
|Tam
|4.939
|5.065
|132,11
|
|Yarım
|2.387
|2.450
|63,91
|
|Çeyrek
|1.197
|1.225
|31,95
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,58
|9,59
|0,17
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|-1,68
|