***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2022 09:42
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Mart 2022 tarihli kararıyla, Denetim Komitesi'nin görüşü ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esasları çerçevesinde, şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012169
BIST
10:402.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,07
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.192
10:4014,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
10:4016,3524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
10:40914,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,42
|Açılış
|: 914,70
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler10:40
|ENSRI
|16,94
|22.203.558
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|19.967.097
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|8.864.293
|% 9,98
|
|KONKA
|13,19
|46.450.867
|% 8,03
|
|KARTN
|60,65
|66.347.214
|% 7,63
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|260,00
|50.347.081
|% -9,34
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|OLMK
|7,75
|1.943.976
|% -5,72
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,09
|1.038.912.308
|% 1,34
|
|THYAO
|28,70
|488.881.569
|% 0,63
|
|EREGL
|33,54
|382.452.040
|% -0,77
|
|KRDMD
|15,34
|371.938.016
|% 0,52
|
|FROTO
|316,10
|259.733.847
|% 1,35
|
|GARAN
|12,09
|1.038.912.308
|% 1,34
|
|YKBNK
|4,08
|196.229.953
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,36
|106.157.406
|% 0,85
|
|ODAS
|1,67
|46.498.631
|% 1,21
|
|PETKM
|8,88
|228.251.001
|% 0,57
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8167
|14,8233
|% 0,01
|
|Euro
|16,3418
|16,3524
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,5955
|19,6938
|% -0,06
|
|Frank
|15,7994
|15,8945
|% -0,21
|
|Riyal
|3,9388
|3,9586
|% -0,06
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-1,88
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,61
|