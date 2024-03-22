***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Kapsam" başlıklı 3. ve "Sermaye" başlıklı 6. maddelerine ilişkin değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Ek: Coca-Cola İçecek A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni SPK onayıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261655BIST