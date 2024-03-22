***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.03.2024 19:05
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Kapsam" başlıklı 3. ve "Sermaye" başlıklı 6. maddelerine ilişkin değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Ek: Coca-Cola İçecek A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni SPK onayı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261655
BIST
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18:059.112
En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
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|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
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|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
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|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
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|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
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|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
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|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
|
|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
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|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
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|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
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|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
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|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
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|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
|
|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
|
|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,0044
|32,0271
|% 0,01
|
|Euro
|34,5988
|34,6332
|% -0,70
|
|Sterlin
|41,1192
|41,3253
|% -0,50
|
|Frank
|36,3070
|36,4890
|% -0,19
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|Riyal
|8,7029
|8,7466
|% -0,03
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,66
|24,69
|% 0,66
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|Platin
|895,78
|896,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|992,09
|995,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,47
|85,47
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.162,36
|2.162,75
|% 0,66
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