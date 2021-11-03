***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
03.11.2021 18:10
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait ara dönem faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak sunulmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974552
BIST
10:021.567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.568
En Düşük
1.562
10:029,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0661
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
10:0211,2550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0544
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
10:02552,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,48
|Açılış
|: 552,97
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,17
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler10:00
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|IHAAS
|5,45
|5.626.624
|% 7,71
|
|TUREX
|13,94
|1.258.197
|% 4,42
|
|BLCYT
|15,30
|153.000
|% 4,29
|
|BASGZ
|28,04
|331.012
|% -9,96
|
|KARYE
|18,28
|2.161.372
|% -7,63
|
|NUGYO
|10,81
|589.718
|% -5,01
|
|HEDEF
|3,32
|1.515.228
|% -2,35
|
|BIOEN
|21,94
|390.203
|% -2,05
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 0,00
|
|THYAO
|15,58
|2.252.540.934
|% 0,00
|
|FROTO
|202,00
|1.372.958.551
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,05
|869.203.331
|% 1,51
|
|TUPRS
|143,00
|782.332.990
|% 0,21
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,05
|869.203.331
|% 1,51
|
|THYAO
|15,58
|2.252.540.934
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,14
|321.078.276
|% 0,00
|
|GOZDE
|7,12
|337.599.269
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7000
|9,7068
|% 0,69
|
|Euro
|11,2423
|11,2578
|% 0,51
|
|Sterlin
|13,1986
|13,2648
|% 0,35
|
|Frank
|10,5683
|10,6319
|% 0,36
|
|Riyal
|2,5761
|2,5890
|% 0,56
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|4,10
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,02
|
|B. Petrol
|81,43
|81,43
|-0,56
|