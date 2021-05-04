***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.747.345 2.621.600Satışların Maliyeti-2.480.414 -1.800.042TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.266.931 821.558BRÜT KAR (ZARAR)1.266.931 821.558Genel Yönetim Giderleri-193.255 -148.360Pazarlama Giderleri-590.729 -507.318Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 80.384 54.299Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -75.777 -77.421ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)487.554 142.758Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 6.425 1.608Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -6.161 -5.302Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -333 -1.611FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)487.485 137.453Finansman Gelirleri20 478.441 285.581Finansman Giderleri20 -366.554 -305.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)599.372 117.372Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-176.885 -52.272Dönem Vergi (Gideri) Geliri-184.642 -88.374Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 7.757 36.102SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)422.487 65.100DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.441DÖNEM KARI (ZARARI)422.487 62.659Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.299 -32.949Ana Ortaklık Payları22 403.188 95.608Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,01585000 0,00385500Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00000000 -0,00009600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI557.188 264.675Dönem Karı (Zararı)422.487 62.659Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)422.487 65.100Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -2.441Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler373.976 347.425Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler250.298 223.177Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.528 2.891Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.819 4.163Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.716 -6.574Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.575 5.302Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler48.029 42.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler48.029 42.600Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler75.722 55.363Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -47.514 -30.958Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 123.236 86.321Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-191.064 -39.198Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.491 5.350Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.491 5.350Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 333 1.611Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler176.885 52.327Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 3.311 -1.608Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 3.311 -1.608Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 4.425 4.912İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-61.252 -6.702Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-791.697 -325.139İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)36.762 -32.552İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-828.459 -292.587Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-360.509 -272.212Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler865.917 454.612İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)218.426 264.059İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)647.491 190.553İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler225.037 136.037Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)225.037 136.037Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları735.211 403.382Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-39.302 -34.274Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-130.865 -79.524Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.856 -24.909YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-276.583 -476.464Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.302 5.349Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.302 5.349Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-296.222 -155.253Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -282.730 -147.920Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -13.492 -7.333Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16.337 -326.560FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-780.646 -190.140Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 186.554 905.944Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -611.109 -1.014.243Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -33.958 -16.238Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-521 8.551Ödenen Temettüler-211.167 0Ödenen Faiz-157.959 -105.112Alınan Faiz47.514 30.958YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)