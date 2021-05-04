***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor
04.05.2021 19:05
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3.747.345 2.621.600
Satışların Maliyeti
-2.480.414 -1.800.042
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.266.931 821.558
BRÜT KAR (ZARAR)
1.266.931 821.558
Genel Yönetim Giderleri
-193.255 -148.360
Pazarlama Giderleri
-590.729 -507.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 80.384 54.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -75.777 -77.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
487.554 142.758
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 6.425 1.608
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -6.161 -5.302
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -333 -1.611
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
487.485 137.453
Finansman Gelirleri
20 478.441 285.581
Finansman Giderleri
20 -366.554 -305.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
599.372 117.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-176.885 -52.272
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-184.642 -88.374
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 7.757 36.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
422.487 65.100
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.441
DÖNEM KARI (ZARARI)
422.487 62.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.299 -32.949
Ana Ortaklık Payları
22 403.188 95.608
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,01585000 0,00385500
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00000000 -0,00009600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
557.188 264.675
Dönem Karı (Zararı)
422.487 62.659
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
422.487 65.100
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -2.441
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
373.976 347.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
250.298 223.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.528 2.891
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.819 4.163
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.716 -6.574
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.575 5.302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.029 42.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.029 42.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.722 55.363
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -47.514 -30.958
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 123.236 86.321
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-191.064 -39.198
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.491 5.350
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.491 5.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 333 1.611
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
176.885 52.327
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 3.311 -1.608
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.311 -1.608
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 4.425 4.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.252 -6.702
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-791.697 -325.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.762 -32.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-828.459 -292.587
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-360.509 -272.212
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
865.917 454.612
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
218.426 264.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
647.491 190.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
225.037 136.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
225.037 136.037
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
735.211 403.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-39.302 -34.274
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-130.865 -79.524
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.856 -24.909
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-276.583 -476.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.302 5.349
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.302 5.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-296.222 -155.253
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -282.730 -147.920
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.492 -7.333
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16.337 -326.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-780.646 -190.140
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 186.554 905.944
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -611.109 -1.014.243
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -33.958 -16.238
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-521 8.551
Ödenen Temettüler
-211.167 0
Ödenen Faiz
-157.959 -105.112
Alınan Faiz
47.514 30.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)