***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16.365.081 11.206.893 6.794.102 4.972.556Satışların Maliyeti-10.581.196 -7.270.916 -4.366.442 -3.079.935TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.783.885 3.935.977 2.427.660 1.892.621BRÜT KAR (ZARAR)5.783.885 3.935.977 2.427.660 1.892.621Genel Yönetim Giderleri-587.141 -472.506 -190.236 -150.680Pazarlama Giderleri-2.291.138 -1.529.946 -891.512 -557.559Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 179.550 215.389 47.184 79.519Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -171.481 -255.617 -39.316 -105.513ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.913.675 1.893.297 1.353.780 1.158.388Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 195.617 80.940 160.703 9.862Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -224.218 -17.399 -211.836 -2.247Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -3.445 -3.214 -208 -265FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.881.629 1.953.624 1.302.439 1.165.738Finansman Gelirleri21 968.848 832.061 264.421 324.148Finansman Giderleri21 -987.095 -942.498 -376.328 -340.375SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.863.382 1.843.187 1.190.532 1.149.511Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-622.966 -436.412 -198.584 -234.925Dönem Vergi (Gideri) Geliri-660.356 -366.692 -217.477 -173.184Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 37.390 -69.720 18.893 -61.741SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.240.416 1.406.775 991.948 914.586DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.422 201DÖNEM KARI (ZARARI)2.240.416 1.402.353 991.948 914.787Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar200.303 85.699 76.188 79.848Ana Ortaklık Payları2.040.113 1.316.654 915.760 834.939Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,08020000 0,05194000 0,03600000 0,03282000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00000000 -0,00017000 0,00000000 0,00001000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.703.641 2.638.421Dönem Karı (Zararı)2.240.416 1.402.353Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.240.416 1.406.775Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -4.422Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.557.377 1.322.095Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler775.485 678.372Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler204.907 55.375Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-9.643 38.975Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.628 7.119Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 210.922 9.281Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler116.804 95.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler116.804 95.758Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler269.947 181.438Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -106.189 -83.669Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 376.136 265.107Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-248.774 -115.759Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-39.569 -26.779Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-18.791 45.267Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler26 -20.778 -72.046Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 3.445 3.214Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler622.966 436.412Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -161.543 -776Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -161.543 -776Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler21 13.709 14.840İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler260.550 74.906Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.302.615 -735.288İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)36.990 -109.303İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.339.605 -625.985Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-381.142 -239.807Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.517.407 763.348İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)231.133 93.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.286.274 669.359İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler426.900 286.653Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)426.900 286.653Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.058.343 2.799.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-57.040 -46.813Vergi İadeleri (Ödemeleri)-427.275 -158.925Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)129.613 44.805YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.764.515 -553.186Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları3 -2.157.878Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri203.622 15.869Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-831.247 -456.904Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -769.488 -412.442Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -61.759 -44.462Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20.988 -112.151FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.826.524 -929.595Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.096.716 2.369.845Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.755.070 -2.778.426Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -77.656 -57.110Türev Araçlardan Nakit Girişleri-664 14.847Ödenen Temettüler-794.574 -272.181Ödenen Faiz8 -401.465 -290.239Alınan Faiz106.189 83.669YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-887.398 1.155.640Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi754.725 631.716NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-132.673 1.787.356DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.660.596 2.822.808DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.527.923 4.610.164Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.527.923 4.660.596Finansal Yatırımlar6 95.501 23.164Vadeli Mevduatlar6 95.501 23.164Ticari Alacaklar2.353.916 1.092.390İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 259.093 296.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.094.823 796.305Diğer Alacaklar9 39.083 33.876İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 39.083 33.876Türev Araçlar7 40.890 36.216Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7 40.890 36.216Stoklar1.621.887 1.041.025Peşin Ödenmiş Giderler10 412.696 298.718İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 412.696 298.718Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar195.863 248.651Diğer Dönen Varlıklar18 423.458 282.287İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 423.458 282.287ARA TOPLAM9.711.217 7.716.923TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.711.217 7.716.923DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar66.487 47.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar66.487 47.230Türev Araçlar7 13.063 6.696Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7 13.063 6.696Maddi Duran Varlıklar12 8.507.139 7.343.668Kullanım Hakkı Varlıkları12 171.456 193.812Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.365.055 3.447.193Şerefiye14 3.438.493 983.477Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 2.926.562 2.463.716Peşin Ödenmiş Giderler10 62.869 208.474İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 62.869 208.474Ertelenmiş Vergi Varlığı22 292.721 183.335TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.478.790 11.430.408TOPLAM VARLIKLAR25.190.007 19.147.331KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 517.499 985.021İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 517.499 985.021Banka Kredileri517.499 984.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 570Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 348.025 314.706İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 348.025 314.706Banka Kredileri303.136 258.507Kiralama İşlemlerinden Borçlar44.889 56.199Ticari Borçlar3.464.726 1.837.208İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 666.450 479.707İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.798.276 1.357.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar45.518 50.009Diğer Borçlar9 993.910 518.142İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 993.910 518.142Türev Araçlar7 3.101 58.166Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7 3.101 58.166Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü185.795 62.430Kısa Vadeli Karşılıklar151.948 78.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar151.948 78.702Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 1.252.015 418.125İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 1.252.015 418.125ARA TOPLAM6.962.537 4.322.509TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.962.537 4.322.509UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 5.506.614 4.860.685İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 5.506.614 4.860.685Banka Kredileri5.334.108 4.681.884Kiralama İşlemlerinden Borçlar172.506 178.801Ticari Borçlar92.402 49.475İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 91.112 46.722İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.290 2.753Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar167.033 146.826Türev Araçlar7 262.962 213.420Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7 262.962 213.420Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 919.930 813.961Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 636 3.814İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 636 3.814TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.949.577 6.088.181TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.912.114 10.410.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.911.576 7.662.411Ödenmiş Sermaye19 254.371 254.371Sermaye Düzeltme Farkları19 -8.559 -8.559Paylara İlişkin Primler (İskontolar)98.792 214.241Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-4.748 -4.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.739 -24.739Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.739 -24.739Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.521 -34.521Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.782 9.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.357.245 3.435.916Yabancı Para Çevrim Farkları5.734.995 4.370.130Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.377.750 -934.214Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-186.082 -141.940Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.191.668 -792.274Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 275.363 206.683Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.923.738 2.356.575Net Dönem Karı veya Zararı2.040.113 1.232.671Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.366.317 1.074.230TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.277.893 8.736.641TOPLAM KAYNAKLAR25.190.007 19.147.331Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349Transferler22.639 -22.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.354.963 -446.723 965.769 350.885 2.224.894 326.782 2.551.676Dönem Karı (Zararı)1.316.654 1.316.654 85.699 1.402.353Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.354.963 -446.723 965.769 -965.769 908.240 241.083 1.149.323Kar Payları-239.109 -239.109 -33.072 -272.181Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 5.054.102 -870.737 206.683 2.356.575 1.316.654 8.500.819 1.148.025 9.648.844Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641Transferler68.680 -68.680Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.364.865 -443.536 1.232.671 807.442 2.961.442 374.384 3.335.826Dönem Karı (Zararı)2.040.113 2.040.113 200.303 2.240.416Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.364.865 -443.536 1.232.671 -1.232.671 921.329 174.081 1.095.410Kar Payları-115.449 -596.828 -712.277 -82.297 -794.574Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 98.792 -4.748 -34.521 9.782 5.734.995 -1.377.750 275.363 2.923.738 2.040.113 9.911.576 1.366.317 11.277.893Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.240.416 1.402.353 991.948 914.787DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.095.410 1.149.323 7.778 778.122Yabancı Para Çevrim Farkları1.538.946 1.596.046 70.819 1.004.294Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.538.946 1.596.046 70.819 1.004.294Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-44.481 23.350 -1.391 18.330Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-44.481 23.350 -1.391 18.330Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-499.243 -596.433 -66.431 -308.403Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-499.243 -596.433 -66.431 -308.403Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler100.188 126.360 4.781 63.901Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri100.188 126.360 4.781 63.901DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.095.410 1.149.323 7.778 778.122TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.335.826 2.551.676 999.726 1.692.909Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar374.384 326.782 44.838 250.417Ana Ortaklık Payları2.961.442 2.224.894 954.888 1.442.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990584BIST