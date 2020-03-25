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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2020 21:23
GÜNCEL HABERLER



***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.03.2020
Genel Kurul Tarihi 20.04.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi
7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
10 - Sermaye Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 CCI 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 CCI-DAVET İLAN METNİ ve VEKALETNAME- 2020.pdf - İlan Metni
EK: 3 CCI 2019 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 CCI GAM INVITATION PROXY.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Coca-Cola İçecek AŞ Genel Kurul Toplantısı
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 24 Mart 2020 tarihinde alınan 14 no.lu karar ile
Şirketimiz Pay Sahipleri'nin Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca ilanlı olarak EK 1'deki gündem maddelerini görüşmek üzere, 20 Nisan 2020 tarihinde saat 10:30'da Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,
Olağan Genel Kurul toplantısına katılamayacak Pay Sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere EK 2'deki şekilde ve noter tasdikli olarak vekâletname vermelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832229


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Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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