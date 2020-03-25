***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Tarihi 20.04.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi10 - Sermaye Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi13 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 CCI 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 CCI-DAVET İLAN METNİ ve VEKALETNAME- 2020.pdf - İlan MetniEK: 3 CCI 2019 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 CCI GAM INVITATION PROXY.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarCoca-Cola İçecek AŞ Genel Kurul ToplantısıŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca 24 Mart 2020 tarihinde alınan 14 no.lu karar ileŞirketimiz Pay Sahipleri'nin Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca ilanlı olarak EK 1'deki gündem maddelerini görüşmek üzere, 20 Nisan 2020 tarihinde saat 10:30'da Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,Olağan Genel Kurul toplantısına katılamayacak Pay Sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere EK 2'deki şekilde ve noter tasdikli olarak vekâletname vermelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832229BIST