***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2020 22:53
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.03.2020
Genel Kurul Tarihi 20.04.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi
7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
10 - Sermaye Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 CCI 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 CCI-DAVET İLAN METNİ ve VEKALETNAME- 2020.pdf - İlan Metni
EK: 3 CCI 2019 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 CCI GAM INVITATION PROXY.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 20 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
· Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılı Finansal Tabloları onaylanmıştır.
· Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
· Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2019 mali yılı net dönem karı 965.769.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 11 sayılı kar dağıtım teklifi, 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 12. Maddesinin amir hükmü gereği reddedilmiştir.
İlgili Kanun maddesi çerçevesinde hazırlanan Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'nin 17.04.2020 tarihli teklifnamesinin aynen kabulü ile, Şirketin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 965.769.000,00-TL olarak gerçekleşen 2019 mali yılı net dönem karının % 25'ini aşmayacak şekilde ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra brüt 239.108.535-TL'nin 28 Mayıs 2020 tarihinde Ortaklara dağıtılması ve 2019 yılı kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirket bünyesinde bırakılması katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
· Yönetim Kurulu üyeliklerine 2020 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıl müddetle Tuncay Özilhan, Galya Fani Molinas, Talip Altuğ Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Kamil Ömer Bozer, Mehmet Cem Kozlu, Ahmet Boyacıoğlu, Mehmet Hurşit Zorlu, İzzet Karaca (Bağımsız), Ali Galip Yorgancıoğlu (Bağımsız), Uğur Bayar (Bağımsız) ve Tayfun Bayazıt'ın (Bağımsız) seçilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık toplam net 146.000TL ücretin aylık bazda ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
· 2020 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi)'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.
· 2019 yılı içinde toplam 4.062.529,14 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.
· Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
· 2019 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
· Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri konusunda izin verilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 2019 YILI GK TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZİRUN.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Coca-Cola İçecek AŞ Genel Kurul Toplantısı
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 24 Mart 2020 tarihinde alınan 14 no.lu karar ile
Şirketimiz Pay Sahipleri'nin Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca ilanlı olarak EK 1'deki gündem maddelerini görüşmek üzere, 20 Nisan 2020 tarihinde saat 10:30'da Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,
Olağan Genel Kurul toplantısına katılamayacak Pay Sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere EK 2'deki şekilde ve noter tasdikli olarak vekâletname vermelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412
BIST