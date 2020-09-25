***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca 10.09.2020 tarihinde alınan karar ile, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere kâr dağıtım önerisi yapılmasını teminen Genel Kurul'un 05.10.2020 tarihinde olağanüstü toplantıya çağrılması ve Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmişti. Ancak, 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yukarıda bahsi geçen tebliğde belirtilen kar dağıtımına ilişkin kısıtlama süresinin üç ay uzatılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar sebebiyle Şirketimizce kâr dağıtımı yapılamayacağı, Genel Kurulca kâr dağıtımı yapılması yönünde karar da alınamayacağından, ve ayrıca pandemi koşulları da değerlendirildiğinde, 05.10.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının iptal edilmesine karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876806BIST