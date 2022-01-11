***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Belgesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarYurt Dışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.(İlgili şablon kullanılarak yeniden yayınlanmaktadır)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992624BIST