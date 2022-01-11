***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Belgesi
11.01.2022 09:27
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.
(İlgili şablon kullanılarak yeniden yayınlanmaktadır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992624
BIST
12:152.024
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,69
|Açılış
|: 2.060
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|Önceki Kapanış
|: 2.045
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2.068
En Düşük
2.018
12:1513,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 13,8350
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|Önceki Kapanış
|: 13,8700
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13,8736
En Düşük
13,7192
12:1515,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0868
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
15,5189
12:15804,64
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|Açılış
|: 804,64
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|Önceki Kapanış
|: 800,35
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807,32
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:15
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|BLCYT
|15,14
|19.714.716
|% 7,53
|
|CELHA
|8,84
|35.324.757
|% 7,15
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|28,96
|47.430.749
|% -6,28
|
|HUBVC
|10,22
|13.099.064
|% -4,84
|
|YAPRK
|31,52
|27.202.233
|% -4,48
|
|ERBOS
|130,20
|176.485.723
|% -4,26
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|KRDMD
|12,22
|2.707.209.425
|% 5,80
|
|THYAO
|26,32
|2.029.193.860
|% -1,42
|
|EREGL
|30,54
|1.647.493.263
|% 0,13
|
|GARAN
|11,70
|710.917.003
|% -0,34
|
|SISE
|14,77
|671.559.436
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,37
|291.412.101
|% -2,07
|
|ODAS
|1,37
|87.058.574
|% -0,72
|
|KATMR
|1,44
|65.867.099
|% -1,37
|
|ADESE
|0,79
|22.284.629
|% -2,47
|
|IHGZT
|0,72
|14.910.769
|% -2,70
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8482
|13,8643
|% 0,31
|
|Euro
|15,7197
|15,7454
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,7848
|18,8790
|% 0,39
|
|Frank
|14,9038
|14,9935
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6751
|3,6936
|% 0,12
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|8,33
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,91
|
|Cumhuriyet
|5.351
|5.431
|40,00
|
|Tam
|5.322
|5.457
|37,26
|
|Yarım
|2.572
|2.639
|18,02
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|9,02
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,10
|
|B. Petrol
|81,81
|81,81
|0,94
|