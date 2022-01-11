Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Belgesi

11.01.2022 09:27
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Belgesi


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.
(İlgili şablon kullanılarak yeniden yayınlanmaktadır)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992624


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:152.024
Değişim :  -1,01% |  -20,69
Açılış :  2.060  
Önceki Kapanış :  2.045  
En Yüksek
2.068 En Düşük
2.018
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 61,90 293.406 % 9,95  
EMNIS 21,74 394.472 % 9,91  
DOBUR 109,90 3.178.308 % 7,75  
BLCYT 15,14 19.714.716 % 7,53  
CELHA 8,84 35.324.757 % 7,15  
daha fazla
12:15 Alış Satış %  
Dolar 13,8482 13,8643 % 0,31  
Euro 15,7197 15,7454 % 0,55  
Sterlin 18,7848 18,8790 % 0,39  
Frank 14,9038 14,9935 % 0,39  
Riyal 3,6751 3,6936 % 0,12  
daha fazla
12:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 8,33  
Altın Gr. 805 805 4,91  
Cumhuriyet 5.351 5.431 40,00  
Tam 5.322 5.457 37,26  
Yarım 2.572 2.639 18,02  
Çeyrek 1.290 1.320 9,02  
Gümüş.Ons 22,61 22,65 0,16  
Gümüş Gr. 10,07 10,09 0,10  
B. Petrol 81,81 81,81 0,94  
Seans Raporu 12:15
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru