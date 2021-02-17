***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 20.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.02.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 Peşin 0,8300000 83 0 0,8300000 83B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 Peşin 0,8300000 83 15 0,7055000 70,55C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 Peşin 0,8300000 83 15 0,7055000 70,55Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 18.02.2021 18.02.2021 22.02.2021 19.02.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00029 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECOLA00037 0 0C Grubu, CCOLA, TRECOLA00011 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 17.02.2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 20.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin yapılan oylama sonucunda brüt 211.127.749,00 TL kar payının 18.02.2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Dividend Distribution Table.pdfEK: 2 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUCOCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 254.370.7822. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 176.483.681,2* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.212.450.000 277.129.187,184. Vergiler ( - ) -246.681.0005. Net Dönem Kârı 965.769.000 277.129.187,186. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 965.769.000 277.129.187,18Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.062.529,1410. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 969.831.529,1411. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 19.840.92117. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 211.127.74920. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 66.400.000 0,31B Grubu 42.424.867,8 0,2C Grubu 102.302.881,2 0,48TOPLAM 211.127.749 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910406BIST