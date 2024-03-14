***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2029SPK Başvuru Tarihi 05.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 4 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca1. Sermaye Piyasası Kurulunca çıkarılmış olan II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde halka açık şirketlere sağlanan işlem kolaylıklarından faydalanmaya yönelik olarak Şirketimizce Kayıtlı Sermaye Sistemine geçebilmek amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin ekte yer alan tadil metninde öngörüldüğü şekilde tadil edilmesine ve ekli metnin tadil taslağı olarak kabul edilmesine,2. Kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü dikkate alınarak Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000-TL (Altı Milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesine,karar verilmiş olup, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin, 2023 mali yılına ilişkin olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasından önce, ilgili mevzuat gereği gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu onayının olması halinde, takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulacak ve onaylar sonrası bahse konu esas sözleşme değişikliği 2023 mali yılına ilişkin olarak Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Şirket olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Ekte, Esas Sözleşme Madde 6 Tadil Metnini bulabilirsiniz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı sermaye sistemine geçiş SPK başvurusu.pdfEK: 2 Application to switch Authorized Capital System.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258729BIST