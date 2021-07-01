***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Kredi Derecelendirme Şirketi, Coca-Cola İçecek'in (CCI) Yabancı ve Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notları ile Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu 'BBB-', olarak teyit ederken "durağan" olan görünümü "pozitif"e yükseltmiştir.Bu değişiklik, CCI'ın 2020 yılındaki operasyonel karlılığındaki önemli iyileşmeyle finansal profilinde devam eden iyileşmeyi yansıtmaktadır.Kredi notu, şirketimizin ana pazarlarındaki lider konumu, meşrubat sektörünün dayanıklı yapısı ve CCI'ın güçlü finansal profili ile desteklenmeye devam etmektedir.Fitch, raporunda pandemi süresince CCI'ın alkolsüz içecek şişeleyicileri arasında global anlamda en güçlü performanslardan birini sergilediğine atıfta bulunmuştur.Ek olarak, güçlü faaliyet marjı ve disiplinli işletme sermayesi yönetimi ile desteklenen sağlıklı nakit akışı ve potansiyel döviz risklerine karşı doğal korunmayı artıran temkinli finansal politikası da derecelendirmeyi etkileyen önemli faktörler olarak gösterilmiştir.Kredi notları ile ilgili daha fazla bilgiye internet sitemizden ulaşabilirsiniz,www.cci.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945346BIST