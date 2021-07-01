***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.07.2021 09:23
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Kredi Derecelendirme Şirketi, Coca-Cola İçecek'in (CCI) Yabancı ve Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notları ile Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu 'BBB-', olarak teyit ederken "durağan" olan görünümü "pozitif"e yükseltmiştir.
Bu değişiklik, CCI'ın 2020 yılındaki operasyonel karlılığındaki önemli iyileşmeyle finansal profilinde devam eden iyileşmeyi yansıtmaktadır.
Kredi notu, şirketimizin ana pazarlarındaki lider konumu, meşrubat sektörünün dayanıklı yapısı ve CCI'ın güçlü finansal profili ile desteklenmeye devam etmektedir.
Fitch, raporunda pandemi süresince CCI'ın alkolsüz içecek şişeleyicileri arasında global anlamda en güçlü performanslardan birini sergilediğine atıfta bulunmuştur.
Ek olarak, güçlü faaliyet marjı ve disiplinli işletme sermayesi yönetimi ile desteklenen sağlıklı nakit akışı ve potansiyel döviz risklerine karşı doğal korunmayı artıran temkinli finansal politikası da derecelendirmeyi etkileyen önemli faktörler olarak gösterilmiştir.
Kredi notları ile ilgili daha fazla bilgiye internet sitemizden ulaşabilirsiniz,
www.cci.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945346
BIST
10:211.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.364
En Düşük
1.358
10:218,6778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6573
10:2110,3083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0186
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2829
10:21495,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,57
|Açılış
|: 495,73
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler10:21
|INVEO
|130,30
|4.558.936
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|12.108.403
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|20.242.918
|% 9,89
|
|EKIZ
|7,34
|75.653
|% 7,31
|
|SAYAS
|25,72
|4.713.060
|% 7,17
|
|KUTPO
|51,85
|1.503.598
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.148.400
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|OZRDN
|9,50
|2.097.844
|% -8,30
|
|GARAN
|8,32
|126.022.431
|% 0,24
|
|THYAO
|13,41
|82.231.240
|% 0,30
|
|ERBOS
|126,10
|63.241.790
|% -3,15
|
|KOZAL
|118,30
|59.093.310
|% 1,02
|
|SASA
|27,42
|58.667.029
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,89
|51.611.754
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,06
|21.795.189
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|126.022.431
|% 0,24
|
|PEKGY
|1,04
|13.123.341
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,16
|21.309.526
|% 0,00
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6729
|8,6778
|% -0,24
|
|Euro
|10,3000
|10,3083
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9621
|12,0221
|% -0,30
|
|Frank
|9,3375
|9,3937
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3066
|2,3182
|% -0,25
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,06
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|0,27
|
Seans Raporu
10:21
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10:32BURVA
Yüzde 4.92 oranında artışla 22.60 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 711 adet işlem
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10:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TCELL, KOZAL
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10:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 03 artarak (% 0.50 ) 1, 206
-
10:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, SELVA, INVEO
-
10:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, EUKYO, KUTPO, DIRIT