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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

02.07.2020 15:03
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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/01/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
23/01/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/07/2020
Açıklama

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından hazırlanan dönemsel revizyon çalışması tamamlanmıştır. Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin (CCI) 10,00 üzerinden 9,46 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 02.07.2020 itibarıyla 9,46 olarak teyit edilmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.
SAHA tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu aynı zamanda CCI'ın kurumsal internet sitesi olan www.cci.com.tr adresinde yayımlanacaktır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
89,25 98,59 99,48 93,44 94,59




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854051


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MAALT 85,35 21.267.653 % 9,99  
PKENT 178,60 3.480.887 % 9,98  
NIBAS 11,57 9.676.980 % 9,98  
CMBTN 72,80 17.709.199 % 9,97  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5520 8,5949 % 0,41  
Frank 7,2330 7,2765 % 0,29  
Riyal 1,8221 1,8313 % 0,09  
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Altın Gr. 390 390 -0,00  
Cumhuriyet 2.526 2.545 -1,40  
Tam 2.600 2.612 -1,50  
Yarım 1.263 1.278 -0,70  
Çeyrek 631 640 -0,40  
Gümüş.Ons 17,84 17,89 -0,14  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,02  
B. Petrol 42,30 42,30 0,27  
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