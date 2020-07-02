***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi23/01/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi23/01/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi02/07/2020AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından hazırlanan dönemsel revizyon çalışması tamamlanmıştır. Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin (CCI) 10,00 üzerinden 9,46 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 02.07.2020 itibarıyla 9,46 olarak teyit edilmiştir.Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.SAHA tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu aynı zamanda CCI'ın kurumsal internet sitesi olan www.cci.com.tr adresinde yayımlanacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not89,25 98,59 99,48 93,44 94,59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854051BIST