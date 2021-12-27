***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 08:23
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Chief Information ve Digital Officer olarak görev yapan Sn. Leyla Deliç 31 Ocak 2022 itibarıyla görevinden ayrılacaktır. Sn. Leyla Deliç'in yerine 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, halen Şirketimizde Ticari Dijital Teknolojiler Lideri olarak görev yapan Sn. Aslı Kamiloğlu atanacaktır.
Kariyerinin ilk yıllarında Aras Kargo, Turkcell, GE Digital ve GE Healthcare'de çeşitli roller üstlenmiş olan Sn. Aslı Kamiloğlu, 2019 yılından bu yana CCI'ın faaliyet gösterdiği coğrafyalarda dijital ürünler stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması, ticari dijital teknolojiler dönüşüm projelerinin icrası ve CCI B2B platformunun geliştirilmesi gibi konulara liderlik etmiştir. Sn. Aslı Kamiloğlu, Galatasaray Lisesi mezunu olup, Joseph Fourier Üniversitesi Elektrik Elektronik Lisans ve Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans derecelerine sahiptir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986248
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|NIBAS
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|ADEL
|29,64
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|BRSAN
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|EPLAS
|21,90
|17.855.340
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|NUGYO
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|23.595.672
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|SONME
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|THYAO
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|1.189.210.516
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|EREGL
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|% 2,18
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|50,50
|859.919.790
|% 6,09
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|SISE
|13,89
|837.953.238
|% 0,65
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|YKBNK
|3,64
|647.422.347
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|EKGYO
|2,23
|259.511.159
|% 0,45
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|GARAN
|11,79
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|% 0,60
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|KRDMD
|9,67
|746.158.211
|% 2,55
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|ODAS
|1,38
|99.459.345
|% 0,73
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|11,3577
|% 3,33
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|Euro
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|
|Sterlin
|15,1743
|15,2504
|% 3,24
|
|Frank
|12,3073
|12,3814
|% 3,33
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|Riyal
|3,0143
|3,0295
|% 3,29
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|Alış
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|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,78
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|Altın Gr.
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|657
|19,06
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|Cumhuriyet
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|4.504
|-18,00
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|Tam
|4.407
|4.524
|-29,11
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|Yarım
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|2.188
|-14,08
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|1.068
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|Gümüş.Ons
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|22,73
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|Gümüş Gr.
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|8,27
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