***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı Kupon Ödemesine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 19.09.2024Vade (Gün Sayısı) 2.520Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 4.2150Satış Şekli Yurtdışı SatışTertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.09.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2017Vade Başlangıç Tarihi 19.09.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 14Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.03.2018 Evet2 19.09.2018 Evet3 19.03.2019 Evet4 19.09.2019 Evet5 19.03.2020 Evet6 19.09.20207 19.03.20218 19.09.20219 19.03.202210 19.09.202211 19.03.202312 19.09.202313 19.03.202414 19.09.2024Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.09.2024* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830926BIST