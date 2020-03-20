***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.03.2020 09:08
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı Kupon Ödemesine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 19.09.2024
Vade (Gün Sayısı) 2.520
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 4.2150
Satış Şekli Yurtdışı Satış
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi 19.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.03.2018 Evet
2 19.09.2018 Evet
3 19.03.2019 Evet
4 19.09.2019 Evet
5 19.03.2020 Evet
6 19.09.2020
7 19.03.2021
8 19.09.2021
9 19.03.2022
10 19.09.2022
11 19.03.2023
12 19.09.2023
13 19.03.2024
14 19.09.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.09.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830926
BIST