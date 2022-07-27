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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.07.2022 17:45
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçere

20.01.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings BBB- 01.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings BBB- 19.01.2022 Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
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Ek Açıklamalar
Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048266


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PRKAB 26,40 196.677.708 % 10,00  
CMENT 34,10 1.724.760 % 10,00  
AYES 22,66 1.348.388 % 10,00  
YEOTK 93,05 138.809.131 % 9,99  
EMNIS 36,32 1.608.091 % 9,99  
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Frank 18,5907 18,7027 % 0,68  
Riyal 4,7503 4,7741 % 0,27  
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Altın Ons 1.734 1.734 16,56  
Altın Gr. 1.000 1.000 14,17  
Cumhuriyet 6.633 6.733 7,00  
Tam 6.710 6.809 96,00  
Yarım 3.270 3.329 47,00  
Çeyrek 1.640 1.664 24,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 0,43  
Gümüş Gr. 10,99 11,01 0,31  
B. Petrol 103 103 3,30  
Seans Raporu 18:05
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