***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÇiçek Uşaklıgil Özgüneş Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörü 01.01.2020 (216)5284000 cicek.ozgunes@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203839 / 701482Öktem Söylemez Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 16.03.2020 (216)5284716 oktem.soylemez@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Türev Araçlar Lisansı ve Kredi Derecelendirme Lisansı 208683 / 701667 / 308275 / 602990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829491BIST