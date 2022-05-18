***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.06.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı / Üyeliği. Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye DeğilSEDEF SALINGAN ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 24.02.2021 İcrada Görevli Değil - The Coca-Cola Company beslenme, meyve suyu, süt ürünleri ve bitki kategorisi başkanı 0 B Bağımsız Üye Değil -MEHMET HURŞİT ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.05.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / ÜyeKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.04.2017 İcrada Görevli Değil AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye DeğilAHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.11.2005 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye DeğilTUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.04.2021 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiAGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.04.2021 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Üyesi, Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 13.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 13.04.2018 İcrada Görevli Değil WWF Türkiye (World Wildlife Foundation), Doğal Hayatı Koruma Vakfı?nın Yönetim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Holding Yönetim Kurulu üyesi, Anadolu Efes Yönetim Kurulu üyeliği, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ve San Diego merkezli SAMUMED Bioteknoloji Şirketi?nin Yönetim Kurulu Üyeliği 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / BaşkanTAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.04.2018 İcrada Görevli Değil Marsh McLennan Türkiye, Taaleri Portföy, MB (Mediobanca) Advisory Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri ve Primist Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı, Marsh (Italy) S.p.A. ve Bereket Enerji Yönetim Kurulu Üyesi, Medical Park MLP Sağlık Hizmetleri AŞ ve Boyner Perakende Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi / ÜyeRASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.04.2022 İcrada Görevli Değil - Çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevi Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirildiLALE DEVELİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 18.04.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031109BIST