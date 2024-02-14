Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CELHA* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

14.02.2024 14:48
***CELHA* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %


***CELHA******AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [CELHA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

     Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 41.500.000 TL olan sermayesinin 41.500.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %100 oranında artırılarak 83.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı  üzerinden 25.01.2024 – 08.02.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 50.095 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 13.02.2024 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.
13.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 50.095 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
İPEK ÖZKÖK AĞAN 37.095 % 74,05 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 10.998 % 21,95 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249485


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:158.985
Değişim :  -0,10% |  -8,91
Açılış :  9.015  
Önceki Kapanış :  8.994  
En Düşük
8.918 En Yüksek
9.037
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OSTIM 8,80 98.246.515 % 10,00  
ISYAT 13,97 128.332.690 % 10,00  
ISGSY 29,92 106.706.518 % 10,00  
KENT 660,00 7.763.160 % 10,00  
KRTEK 41,40 129.778.692 % 9,99  
daha fazla
16:15 Alış Satış %  
Dolar 30,7430 30,7524 % 0,15  
Euro 32,9630 32,9732 % 0,20  
Sterlin 38,5241 38,7173 % -0,04  
Frank 34,5601 34,7683 % 0,28  
Riyal 8,1742 8,2152 % 0,09  
daha fazla
16:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,04 22,07 % 0,66  
Platin 890,37 894,12 % 0,66  
Paladyum 880,58 884,09 % 0,66  
Brent Pet. 82,88 82,88 % 0,66  
Altın Ons 1.991,23 1.991,55 % 0,66  
Seans Raporu 16:15
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru