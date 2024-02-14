***CELHA* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***CELHA******AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [CELHA]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarÇelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 41.500.000 TL olan sermayesinin 41.500.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %100 oranında artırılarak 83.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 25.01.2024 – 08.02.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 50.095 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 13.02.2024 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.13.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 50.095 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıİPEK ÖZKÖK AĞAN 37.095 % 74,05 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaTOLUN KUDALOĞLU 10.998 % 21,95 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249485BIST