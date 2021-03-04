***CELHA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.03.2021 09:04
***CELHA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CELHA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.BE (Kaydi Pay, Miktar: 47.781,759 TL nominal, Aracı: OMD, Kapanış Tarihi: 05.03.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915025
BIST
10:281.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:287,4401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:288,9825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:28410,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,36
|Açılış
|: 410,91
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:28
|KRVGD
|18,59
|112.591.326
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|SEYKM
|31,26
|26.246.607
|% -9,29
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|54,00
|8.654.741
|% -6,90
|
|THYAO
|14,92
|342.691.809
|% 0,00
|
|PETKM
|5,80
|254.621.868
|% 1,22
|
|GOZDE
|8,38
|137.760.369
|% 5,67
|
|KRDMD
|7,07
|127.537.240
|% 0,14
|
|KOZAL
|128,50
|124.391.339
|% 0,78
|
|PETKM
|5,80
|254.621.868
|% 1,22
|
|TSKB
|1,70
|67.651.876
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|85.871.461
|% 0,00
|
|THYAO
|14,92
|342.691.809
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,34
|68.763.120
|% 0,60
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4362
|7,4401
|% -0,07
|
|Euro
|8,9779
|8,9825
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,3390
|10,3908
|% -0,20
|
|Frank
|8,0466
|8,0951
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9744
|1,9843
|% -0,24
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|4,33
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,82
|64,82
|0,75
|