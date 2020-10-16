***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2020 10:01
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882111
BIST
10:201.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:207,9289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:209,2884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0076
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:20486,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,12
|Açılış
|: 486,19
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,68
BIST En Aktif Hisseler10:20
|DAGHL
|17,71
|33.729.515
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|27.600.926
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.012.410
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|3.958.722
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,73
|166.934.180
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,96
|105.643.348
|% 1,03
|
|KERVT
|7,82
|101.952.082
|% 3,99
|
|PETKM
|4,73
|91.812.721
|% 0,64
|
|SISE
|6,76
|82.779.006
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,73
|166.934.180
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,96
|105.643.348
|% 1,03
|
|ZOREN
|3,00
|76.449.741
|% 1,35
|
|IHLAS
|1,19
|29.841.151
|% 2,59
|
|PETKM
|4,73
|91.812.721
|% 0,64
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9233
|7,9289
|% -0,04
|
|Euro
|9,2785
|9,2884
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2082
|10,2594
|% -0,09
|
|Frank
|8,6302
|8,6822
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1084
|2,1190
|% -0,12
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-2,06
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,46
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, MGROS, DOHOL
-
10:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, OYAKC, TKFEN
-
10:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 11 artarak (% 0.66 ) 1, 079
-
10:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, EUYO, DIRIT, KATMR, ETYAT, DENGE, MERKO, FORMT, ATSYH, DAGHL
-
10:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, YONGA, EMNIS, ARTI, IZFAS, YAPRK, POLTK, DAGI, UZERB, BALAT