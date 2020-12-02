***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2020 10:02
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890907
BIST
12:481.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,37
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.324
12:487,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
12:489,4471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0081
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
12:48459,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,72
|Açılış
|: 459,66
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
460,34
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler12:48
|KONYA
|1.172,60
|60.064.411
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|204.650
|% 9,98
|
|CASA
|95,45
|293.795
|% 9,97
|
|SAFKR
|18,44
|7.677.217
|% 9,96
|
|UFUK
|14,80
|229.666
|% 9,96
|
|KERVN
|1,03
|1.239.586
|% -9,65
|
|PAMEL
|23,50
|340.609
|% -8,42
|
|RODRG
|15,50
|5.788.822
|% -8,39
|
|DOAS
|27,70
|14.600.469
|% -4,42
|
|IZMDC
|19,77
|4.591.945
|% -2,80
|
|THYAO
|12,53
|2.485.160.090
|% 0,24
|
|GARAN
|9,28
|1.204.755.130
|% 0,54
|
|SISE
|6,98
|899.866.581
|% 0,87
|
|KRDMD
|5,02
|774.508.513
|% 1,62
|
|PGSUS
|64,45
|676.748.704
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,18
|517.634.062
|% -0,46
|
|THYAO
|12,53
|2.485.160.090
|% 0,24
|
|KRDMD
|5,02
|774.508.513
|% 1,62
|
|PETKM
|4,30
|660.274.293
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,97
|417.004.679
|% -0,67
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8289
|7,8330
|% 0,02
|
|Euro
|9,4396
|9,4471
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4326
|10,4850
|% -0,45
|
|Frank
|8,6644
|8,7166
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0810
|2,0914
|% -0,02
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|10,66
|
|Altın Gr.
|459
|459
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.095
|12,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|11,13
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|5,39
|
|Çeyrek
|735
|752
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|47,62
|47,62
|0,20
|