***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2020 10:43
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890919
BIST
13:281.339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 13,64
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.324
13:287,8203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
13:289,4277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0275
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
13:28460,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,21
|Açılış
|: 460,32
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
460,66
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler13:28
|KONYA
|1.172,60
|60.704.650
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|826.052
|% 9,98
|
|AYES
|12,46
|784.066
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|775.340
|% 9,97
|
|SAFKR
|18,44
|8.108.326
|% 9,96
|
|PAMEL
|23,12
|1.060.936
|% -9,90
|
|RODRG
|15,46
|6.339.215
|% -8,63
|
|MMCAS
|5,35
|221.670
|% -8,39
|
|DOAS
|27,78
|17.038.525
|% -4,14
|
|CRFSA
|112,40
|8.182.152
|% -3,02
|
|THYAO
|12,53
|2.889.462.553
|% 0,24
|
|GARAN
|9,34
|1.434.938.941
|% 1,19
|
|SISE
|7,00
|937.119.642
|% 1,16
|
|PGSUS
|64,95
|862.168.848
|% 3,26
|
|KRDMD
|5,03
|803.691.423
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,18
|560.890.453
|% -0,46
|
|THYAO
|12,53
|2.889.462.553
|% 0,24
|
|PETKM
|4,30
|705.163.049
|% 0,94
|
|KRDMD
|5,03
|803.691.423
|% 1,82
|
|YKBNK
|2,99
|474.470.048
|% 0,00
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8154
|7,8203
|% -0,14
|
|Euro
|9,4219
|9,4277
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,4188
|10,4711
|% -0,58
|
|Frank
|8,6526
|8,7048
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0791
|2,0895
|% -0,11
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|15,26
|
|Altın Gr.
|459
|459
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|13,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|13,26
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|6,42
|
|Çeyrek
|736
|753
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|47,36
|47,36
|-0,06
|